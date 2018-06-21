Около 3 тысяч выпускников МГУ получат дипломы с отличием

МОСКВА, 21 июня — РИА Новости. Дипломы с отличием получат около 3 тысяч выпускников Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, заявил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий в день вручения.

"Сегодня в Московском университете праздник — выпуск, первый день вручения дипломов с отличием. Заканчивают университет 9,5 тысячи выпускников, но дипломы с отличием получают около 3 тысяч — ребята, которые будут элитой нашей страны. Все они учились на "отлично", очень подготовлены, обладают уникальными знаниями. Известно, что среди руководителей крупнейших компаний России больше всего выпускников МГУ, они все на разных позициях работают и приносят пользу нашей стране", — сказал Садовничий.

В пресс-службе МГУ рассказали, что вручать дипломы с отличием ректор будет три дня: 21, 26 и 28 июня. В первый день дипломы получат 800 выпускников факультетов журналистики, почвоведения, исторического, политологии, глобальных процессов и других.

© Фото : Михаил Михайлов, кафедра фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ Физики из МГУ создали ключевую часть световых компьютеров будущего

Выступая перед студентами, Виктор Садовничий отметил, что МГУ является лучшим университетом страны и одним из лучших в мире.

МГУ — старейший университет России. Он включает 43 факультета, на них обучаются более 50 тысяч студентов. На базе МГУ функционируют научно-исследовательские центры, научный парк, медицинский научно-образовательный центр, спутники, обсерватории, музеи и научные станции. В списке Нобелевский лауреатов насчитывается 11 имён ученых и выпускников МГУ.