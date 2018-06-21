ВС разъяснит ответственность за принуждение людей к участию в митингах

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ на своем пленуме в четверг разъяснит ответственность за принуждение граждан к участию в митингах, в самом крайнем случае уличенному в таком преступлении может грозить до трех лет лишения свободы, говорится в проекте постановления пленума.

В нем отмечается, что за принуждение к участию в публичном мероприятии грозит административная ответственность по статье 5.38 КоАП РФ. Однако, если такое действие "было осуществлено должностным лицом с использованием своего служебного положения, например путем угрозы увольнением с работы, переводом на нижеоплачиваемую должность, лишением премии, надбавки, применения мер взыскания и т.п., либо с применением насилия или с угрозой его применения", то "такие действия содержат признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 149 УК РФ".

Статья 149 УК РФ "Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них" предусматривает различные виды наказания, максимальная санкция составляет три года лишения свободы.