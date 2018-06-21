Доходы россиян от сдачи макулатуры освободили от НДФЛ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, полученных от реализации бытовой макулатуры.

Документ включает в перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, доходы, полученные от реализации макулатуры, образующейся у физических лиц в быту и принадлежащей им на праве собственности.

Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.

"Сейчас получаемые гражданами деньги за сдачу макулатуры признаются доходами, а следовательно, с них необходимо уплатить налог. Причем исчислить и уплатить налог они должны самостоятельно исходя из суммы полученного дохода", — напомнил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Глеб Хор. Однако, по его словам, следует учитывать, что стоимость сдаваемой гражданами печатной продукции, например, старых книг, журналов, газет превышает доход от их сдачи в виде макулатуры.

"Конечно, физлица имеют право на налоговый вычет в размере до 250 тысяч рублей, однако для этого необходимо подтвердить срок владения такой макулатурой и затраты на ее покупку. Поэтому освобождение граждан от НДФЛ вполне логичный шаг, который повысит собираемость макулатуры, что также будет способствовать и сохранению окружающей среды", — полагает депутат.