В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС нашли древнюю мумию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Мумию, предположительно, первого века до нашей эры обнаружили археологи на могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае, сообщил в четверг Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК, Санкт-Петербург).

"В ходе работ ИИМК РАН на грант Русского географического общества по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Терезин… расчищена и снята крышка с каменного ящика, в котором находится мумия, предварительно датированная первым веком до нашей эры, — говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель ИИМК, в настоящее время находка "расчищена практически полностью". Помимо мумии, которая целиком сохранилась, обнаружены утварь и предметы быта.

"Прогнозы археологов очень оптимистичны. Вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы экспедиции ИИМК РАН", — отмечается в сообщении института.

В августе 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС, принадлежащей "Русгидро", из-за разрушения крепежных элементов произошла авария — потоком воды сорвало крышку гидроагрегата №2, в машинный зал хлынула вода. Затопленными оказались ремонтные мастерские, в которых находились люди. В результате трагедии погибли 75 человек.