Пушков прокомментировал заявление Кикабидзе о распаде СССР

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, который заявил, что обрадовался распаду СССР.
Пушков в своем Twitter написал, что "Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР".
"Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет", — добавил сенатор.
В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич написал в Facebook, что в России любили и любят Кикабидзе за его творчество.
"Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим — пусть он говорит, что пожелает", — написал он."Говорит Москва" назвал заявление Кикабидзе "странным, непродуманным и вызывающим удивление". Бортко отметил, что Кикабидзеполучил известность именно в СССР, а не в Грузии.
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
О Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе — народный артист Грузинской ССР, лауреат многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей. В 1999 году в Москве на "Площади Звезд" была заложена его звезда, а в 2006 году появилась его "Грузинская звезда" на площади перед зданием Тбилисской госфилармонии.
В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии.
Также он отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил президент России. Артист заявил, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он больше не посещал Россию.
В 2013 в интервью РИА Новости Кикабидзе заявил, что мог бы вернуться в Россию, если бы его присутствие "что-либо поменяло" в отношениях Москвы и Тбилиси.
Также он сказал, что очень скучает по россиянам.