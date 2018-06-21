Пушков прокомментировал заявление Кикабидзе о распаде СССР

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, который заявил, что обрадовался распаду СССР.

Кикабидзе дал интервью немецким СМИ, в котором заявил, что испытывал ненависть к гербу СССР. Актер также отметил, что "такую огромную махину трудно было развалить".

Пушков в своем Twitter написал, что "Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР".

"Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет", — добавил сенатор.

В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич написал в Facebook, что в России любили и любят Кикабидзе за его творчество.

"Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим — пусть он говорит, что пожелает", — написал он.

Режиссер и депутат Владимир Бортко в интервью "Говорит Москва" назвал заявление Кикабидзе "странным, непродуманным и вызывающим удивление". Бортко отметил, что Кикабидзеполучил известность именно в СССР, а не в Грузии.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

О Кикабидзе



Вахтанг Кикабидзе — народный артист Грузинской ССР, лауреат многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей. В 1999 году в Москве на "Площади Звезд" была заложена его звезда, а в 2006 году появилась его "Грузинская звезда" на площади перед зданием Тбилисской госфилармонии.

В кинематографе он создал целую галерею запоминающихся и любимых народом персонажей. Самые известные картины с его участием — "Не горюй!", "Мимино", "Мелодии Верийского квартала", "Совсем пропащий", "ТАСС уполномочен заявить" и другие.

В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии.

Также он отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил президент России. Артист заявил, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он больше не посещал Россию.

В 2013 в интервью РИА Новости Кикабидзе заявил, что мог бы вернуться в Россию, если бы его присутствие "что-либо поменяло" в отношениях Москвы и Тбилиси.

Также он сказал, что очень скучает по россиянам.