На московских вокзалах появился новый способ подключения к Wi-Fi

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi на девяти вокзалах Москвы теперь можно без номера телефона, сообщает мэрия столицы.
Уточняется, что дополнительный способ введен специально для иностранных туристов и болельщиков, приехавших в Москву на матчи чемпионата мира по футболу.
Авторизация по номеру проездного билета и фамилии пассажира действует за четыре часа до отправления поезда или в течение такого же срока после его прибытия. Новый способ подключения к интернету продолжит работать и после завершения ЧМ-2018.