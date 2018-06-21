На московских вокзалах появился новый способ подключения к Wi-Fi

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi на девяти вокзалах Москвы теперь можно без номера телефона, сообщает мэрия столицы.

"Теперь для входа в интернет достаточно ввести номер билета на прибывающий или прибывший поезд, а также свою фамилию латинскими буквами или кириллицей, как указано в проездном документе. Раньше авторизоваться в сети можно было только после ввода номера телефона, на который отправляется СМС со специальным кодом подтверждения", — говорится на сайте мэрии.

Уточняется, что дополнительный способ введен специально для иностранных туристов и болельщиков, приехавших в Москву на матчи чемпионата мира по футболу.

Авторизация по номеру проездного билета и фамилии пассажира действует за четыре часа до отправления поезда или в течение такого же срока после его прибытия. Новый способ подключения к интернету продолжит работать и после завершения ЧМ-2018.