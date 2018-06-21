На мосту в Крым пройдет автопробег с приветствием "салам алейкум, земляки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Автопробег по случаю Дня крымско-татарского флага пройдет на Крымском мосту, две колонны автомобилей выедут навстречу друг другу, чтобы обменяться приветствиями, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

По его словам, автопробег, организованный региональной национально-культурной автономией крымских татар республики и общественными объединениями крымских татар Краснодарского края, пройдет 26 июня.

"Ровно посередине Керченского пролива на Крымском мосту прозвучит традиционное приветствие "салам алейкум, земляки", которым обменяются участники акции со стороны Кубани и Крыма в День крымско-татарского флага", — сказал Бальбек.

Планируется участие десятков автомобилей с обеих сторон, украшенных как национальными, так и государственными флагами, сообщил депутат.

"Мероприятие в этом году проводится на Крымском мосту, который словно узел сплел пожелания крымских татар полуострова и материковой части. Без сомнения, наш мост — это мечта еще со времен императорской России, и воплощение мечты дало новый облик крымско-татарскому обществу, которое более не считает себя разделенным географически с материком", — добавил он.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение автотранспорта было запущено с опережением графика — 16 мая. В среду инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что по мосту уже проехало свыше 500 тысяч автомобилей.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>