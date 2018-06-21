Почти 150 льготных аптечных пунктов в Москве сделают комфортнее

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вместо маленьких пунктов выдачи бесплатных лекарств по рецепту появятся более просторные и комфортные помещения с витринами, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"До конца 2018 года новый современный облик получат почти 150 льготных аптечных пунктов, расположенных в поликлиниках и больницах департамента здравоохранения города Москвы. Вместо небольших помещений с окном в стене, через которое фармацевты выдавали бесплатные лекарства по рецепту, появляются полноценные аптечные пункты", — отмечается на сайте.

Сообщается, что всего в Москве сейчас работает более 260 льготных аптечных пунктов. В них пациенты льготных категорий при наличии рецепта от лечащего врача получают лекарственные препараты бесплатно или с 50-процентной скидкой.

Планируется, что все льготные аптечные пункты будут отремонтированы до конца 2019 года. Исключения составят лишь те, которые расположены в медицинских организациях, где в ближайшие годы запланирован капитальный ремонт. Их приведут в порядок одновременно со всеми помещениями учреждения.