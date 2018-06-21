МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сезонная диагностика подводных газопроводов началась в Москве, первым ее пройдет Голутвинский дюкер на Якиманской набережной, питающий стратегические объекты столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городской газораспределительной системе эксплуатируются 15 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью более 5 километров. Они проложены в 60-е годы прошлого века, в 90-х была проведена комплексная санация газопроводов, обеспечившая их эксплуатацию еще на 40 лет", – сказал Бирюков журналистам.

Отмечается, что Голутвинский дюкер обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы – ГЭС-1, жилые дома и объекты недвижимости в центре столицы, а также посольство Великобритании в России. Дюкер уложен в 1956 году, в 1997 году прошел санацию. Трубы газопровода погрузили в траншею со специальным балластом, засыпали песком и щебнем для максимальной защиты от любых воздействий, в том числе механических. Как рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, в 2016 году Голутвинский дюкер был комплексно отремонтирован, по итогам текущего обследования будет принято решение о возможном ремонте в 2019 году.

"Диагностику дюкера ведут специально подготовленные водолазы. В эту процедуру входят полный осмотр, проверка состояния и устранение обнаруженных дефектов. О ходе исследований водолаз оперативно докладывает по кабельному устройству, а по итогам специалисты принимают решение о состоянии газопровода и необходимости его восстановления", – пояснил заммэра.

Так, для обследования используется автоматизированный мобильный комплекс АМК СКАТ-ТИЭМ, гидролокатор бокового обзора SportScan, трассоискатель Radiodetection–4000 с подводной антенной. Профилактика проводится со специального судна для водолазных работ.