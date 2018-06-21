ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Приморские поисковики нашли на территории Ботанического сада в черте Владивостока место падения советского военного самолета, сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России".

Первые фрагменты машины подняли из земли рядом с туристической тропой в ходе разведки местности.

"Можно сделать точный вывод, что самолет был реактивный. Вместе с обломками попадается большое количество фрагментов стеклоткани от теплоизоляции радиолокационной станции, а также части углепластика от ее обтекателя. Кроме того, мы нашли ряд предметов, указывающих на "поздний возраст" катастрофы: конденсатор МБГП-1 с ГОСТом 1954 года, лопатку турбины двигателя, часть звена от 37-мм снаряда и фрагмент красного бортового номера в черной окантовке", — рассказывает участник поисковых работ, майор авиации Дмитрий Хмелев.

При падении самолет взорвался, разлетевшись на фрагменты размерами от пяти до 15 сантиметров в диаметре, самая большая часть, которая сохранилась, достигает 60 сантиметров в длину, отмечают поисковики. Предположительно, до столкновения с землей самолет летел на большой скорости, а затем пошел носом вниз и ударился о склон сопки над Седанкинским водохранилищем, выбив воронку около пяти метров в диаметре. Обломки машины разлетелись на расстояние до 150 метров.

Поисковики будут выяснять тип машины, принадлежность к конкретному полку и дату катастрофы. Известно, что она произошла до 1969 года, так как в этот период местный житель видел фрагменты разбитого фюзеляжа.