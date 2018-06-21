Омбудсмен ЯНАО пообщался с осужденным Олегом Сенцовым

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июн — РИА Новости. Олег Сенцов, осужденный за организацию терактов в Крыму, ответил улыбкой на просьбу подумать над прекращением длящейся более месяца голодовки, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, на днях встречавшийся с заключенным.

"Голодовка продолжается. В ходе беседы я проинформировал гражданина Сенцова о том, что голодовка явно отрицательно отразится на его состоянии здоровья, и предложил ему хорошо подумать — стоит ли продолжать акцию. Сенцов поулыбался, но словесного ответа от него я не получил", — отметил Сак, подчеркнув, что заключенный находится под "усиленным круглосуточным наблюдением врачей", а его состояние контролируется омбудсменом лично.

По словам собеседника агентства, жалоб и обращений в адрес уполномоченного по правам человека в ЯНАО в ходе планового посещения со стороны Сенцова не поступало. "Состояние здоровья удовлетворительное. Выглядит вполне нормально, адекватен, легко идет на беседу. Жалоб на медперсонал не имеет. С препаратами, которые вводятся, он ознакомлен. Претензий нет", — добавил Сак.

В среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что отбывающий наказание в колонии на Ямале Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.