В московских парках начались занятия шахматами, гимнастикой и танцами

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Открытые занятия гимнастикой, танцам и скандинавской ходьбой, а также состязания по шашкам и шахматам проходят в столичных парках и на городских территориях в рамках программы "Московское долголетие", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В 13 московских парках и на трех городских территориях все желающие смогут заняться скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой цигун, зумбой, танцами или шахматами в компании квалифицированных тренеров. Занятия проводят для людей старшего поколения по программе "Московское долголетие", но к ним могут присоединиться их дети и внуки", — сообщается на сайте.

Отмечается, что в парке "Сокольники" организуют занятия по гимнастике, танцам и скандинавской ходьбе, которые проведут сертифицированные тренеры. В парке "Фили" можно будет разучить танцевальные движения, а в саду имени Баумана пройдут открытые состязания по шашкам и шахматам. В парке "Ангарские пруды" подготовили открытое занятие по древнекитайской дыхательной гимнастике цигун.

"Московское долголетие" — проект правительства Москвы для горожан старшего возраста, которые хотят реализовывать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Стать участниками проекта могут все москвичи пенсионного возраста. Записаться в интересную секцию рядом с домом можно в любом центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках столицы.