МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, заявившего, что он обрадовался распаду СССР.
Ранее Кикабидзе в интервью немецким СМИ заявил, что был рад распаду Советского Союза. Он также признался, что испытывал ненависть к гербу СССР, и отметил, что "такую огромную махину трудно было развалить".
Как заметил Пушков, Кикабидзе получил известность исключительно благодаря Советскому Союзу. "Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет", — написал сенатор в Twitter.
"Не знаем и знать не хотим"
Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в свою очередь отметил, что в России продолжают любить роли Кикабидзе, однако они не имеют ничего общего с тем человеком, кем он является в настоящее время.Facebook.
Отказ от выступлений в России
В августе 2008 года Кикабидзе отказался от выступлений в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Кроме того, актер отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил президент России.
В 2013 в интервью РИА Новости Кикабидзе заявил, что мог бы вернуться в Россию, если бы его присутствие "что-либо поменяло" в отношениях Москвы и Тбилиси.
Кикабидзе объездил с концертами все пять континентов. В кинематографе он создал целую галерею запоминающихся и любимых народом персонажей. Самые известные картины с его участием — "Не горюй!", "Мимино", "Мелодии Верийского квартала", "Совсем пропащий", "ТАСС уполномочен заявить" и другие.