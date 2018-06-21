МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, заявившего, что он обрадовался распаду СССР.

Ранее Кикабидзе в интервью немецким СМИ заявил, что был рад распаду Советского Союза. Он также признался, что испытывал ненависть к гербу СССР, и отметил, что "такую огромную махину трудно было развалить".

Как заметил Пушков, Кикабидзе получил известность исключительно благодаря Советскому Союзу. "Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет", — написал сенатор в Twitter.

"Не знаем и знать не хотим"

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в свою очередь отметил, что в России продолжают любить роли Кикабидзе, однако они не имеют ничего общего с тем человеком, кем он является в настоящее время.

Отказ от выступлений в России

"Да, мы все в России и Белоруссии, откуда я родом, любили Вахтанга Кикабидзе за его песни и фильмы, в которых он снимался. Собственно, ничего не изменилось: мы и сейчас любим Вахтанга Кикабидзе из "Мимино". Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим — пусть он говорит, что пожелает", — написал Клинцевич в Facebook

В августе 2008 года Кикабидзе отказался от выступлений в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Кроме того, актер отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил президент России.

В 2013 в интервью РИА Новости Кикабидзе заявил, что мог бы вернуться в Россию, если бы его присутствие "что-либо поменяло" в отношениях Москвы и Тбилиси.

Кикабидзе — народный артист Грузинской ССР, лауреат многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей. В 1999 году в Москве на "Площади Звезд" была заложена его звезда, а в 2006 году появилась его "Грузинская звезда" на площади перед зданием Тбилисской госфилармонии.

Кикабидзе объездил с концертами все пять континентов. В кинематографе он создал целую галерею запоминающихся и любимых народом персонажей. Самые известные картины с его участием — "Не горюй!", "Мимино", "Мелодии Верийского квартала", "Совсем пропащий", "ТАСС уполномочен заявить" и другие.