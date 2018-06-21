МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, заявившего, что он обрадовался распаду СССР.

Ранее Кикабидзе в интервью немецким СМИ заявил, что был рад распаду Советского Союза. Он также признался, что испытывал ненависть к гербу СССР и отметил, что "такую огромную махину трудно было развалить".

"Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет", — написал Пушков в Twitter.

С августа 2008 года Кикабидзе отказался от выступлений в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Кроме того, актер отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил президент России.