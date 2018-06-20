Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с руководством Госдумы, представителями администрации президента и партии "Единая Россия" предложения по изменению пенсионного законодательства, сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно сообщению, Медведев провел совещание по законопроектной деятельности с руководством Государственной Думы, представителями Администрации Президента РФ, руководством Всероссийской политической партии "Единая Россия", руководством парламентской фракции "Единой России" с участием представителей финансово-экономического и социального блоков правительства.

"Обсуждались предложения, содержащиеся во внесённом в Госдуму проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", — говорится в сообщении.

Ранее глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов сообщил журналистам, что руководство "Единой России" на встрече с председателем правительства, председателем ЕР Дмитрием Медведевым затрагивало, в том числе, вопросы занятости, трудоустройства молодежи и гарантии работы старшему поколению.