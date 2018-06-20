Вице-президент фонда "Сколково" возглавит заявочный комитет ЭКСПО-2025

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак покидает свой пост, это место займет вице-президент по внешним коммуникациям фонда "Сколково" Александр Чернов, сообщила пресс-служба АНО "Заявочный комитет "ЭКСПО-2025".

"Светлана Сагайдак, возглавлявшая АНО "Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" с сентября 2017 года, остается курировать проект в должности заместителя председателя организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ее перехода на другую работу оперативное управление заявочным комитетом будет возложено на Александра Чернова, вице-президента по внешним коммуникациям фонда "Сколково", который участвовал в продвижении заявки Екатеринбурга в качестве члена оргкомитета ЭКСПО-2025 с июня 2017 года.

В состав оргкомитета ЭКСПО-2025 также входят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и организаций.

Официальная передача письма правительства Российской Федерации в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 состоялась в мае 2017 года. Презентация российской заявки состоялась 13 июня в ходе 163-й Генеральной ассамблеи МБВ в Париже.

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре. Проведение "ЭКСПО" запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Россия участвует в ЭКСПО с 1851 года. В случае победы заявки Екатеринбурга выставка в 2025 году может вперые пройти на территории России.