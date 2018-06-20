МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ограничение судоходства в столице во время Чемпионата мира по футболу не нарушит планов столичных школьников отметить традиционный выпускной 23 и 24 июня прогулкой по Москве-реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".
По его словам, в эти дни движение флота запретят только в районе стадиона "Спартак" в верхнем течении Москвы-реки. Он напомнил, что основной площадкой празднования выпускного в 2018 году станет Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, где в ночь с 23 на 24 июня перед началом фейерверка будет наиболее оживленно.
"Традиционные прогулочные маршруты длятся обычно 1,5-2 часа, однако молодежь любит встречать на теплоходе рассвет, поэтому "выпускные" рейсы нередко заканчиваются под утро", — отметил Елянюшкин.
Выпускной вечер столичных учащихся пройдет в Москве с 23 по 24 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Как сообщили ранее в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, в нем примут участие порядка 20 тысяч школьников.
ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах РФ.