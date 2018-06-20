МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ограничение судоходства в столице во время Чемпионата мира по футболу не нарушит планов столичных школьников отметить традиционный выпускной 23 и 24 июня прогулкой по Москве-реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

"Центр города, Воробьевы горы, район Москвы-Сити останутся открытыми для судоходства. Все эти маршруты пользуются большой популярностью у пассажиров прогулочных судов благодаря возможности полюбоваться достопримечательностями столицы и сделать на их фоне красивые селфи", — сказал руководитель учреждения Герман Елянюшкин, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, в эти дни движение флота запретят только в районе стадиона "Спартак" в верхнем течении Москвы-реки. Он напомнил, что основной площадкой празднования выпускного в 2018 году станет Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, где в ночь с 23 на 24 июня перед началом фейерверка будет наиболее оживленно.

"Традиционные прогулочные маршруты длятся обычно 1,5-2 часа, однако молодежь любит встречать на теплоходе рассвет, поэтому "выпускные" рейсы нередко заканчиваются под утро", — отметил Елянюшкин.

Как напомнили в пресс-службе учреждения, ранее мероприятия, связанные с перевозкой выпускников, проводились под эгидой линейного отдела МВД — специально для этого назначались определенные группы судов. Однако после запрета на организованные перевозки выпускников, который был введен правительством Москвы около пяти лет назад, всеми вопросами, связанными с празднованием выпускного вечера на воде, занимаются школьные родительские комитеты, они самостоятельно выбирают теплоходы и маршруты с учетом материальных возможностей и личных вкусов.

Выпускной вечер столичных учащихся пройдет в Москве с 23 по 24 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Как сообщили ранее в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, в нем примут участие порядка 20 тысяч школьников.

ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах РФ.