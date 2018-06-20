Приток мигрантов в Россию в 2017 году снизился на 19%, заявили в ОЭСР

ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Приток мигрантов в Россию в 2017 году сократился на 19% по сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященном проблемам миграции.

"Приток мигрантов в РФ в 2017 году составил 212 тысяч, что на 19% ниже предыдущего года (262 тысячи)", — говорится в докладе. Отмечается, что больше всего мигрантов прибывает в Россию из Украины, Казахстана, Узбекистана и Армении.

В то же время, согласно докладу, количество отъезжающих из России возросло с 313 тысяч в 2016 году до 377 тысяч в 2017 году. "Этот показатель выше отметки 2015 года — 353 тысячи человек, и главным образом связан с оттоком трудовых мигрантов, не продливших свои разрешения на работу из-за негативных экономических условий", — считают в ОЭСР.

Также эксперты отмечают снижение на 4% по сравнению с 2016 годом числа натурализованных граждан: "более 254 тысяч иностранцев были натурализованы в России в 2017 году". На первом месте по числу получивших новый паспорт — выходцы с Украины (40%), Казахстана (15%), Армении, Таджикистана и Узбекистана (по 9%).