"Аэрофлот" и ЦСКА продлили спонсорский контракт

В аэропорту Шереметьево в Москве

В аэропорту Шереметьево в Москве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" и ПФК ЦСКА продлили спонсорский контракт до 30 июня 2019 года, следует из документа, размещенного на портале госзакупок.

За услуги по размещению рекламно-информационных материалов авиакомпания заплатит клубу 9 миллионов долларов.

Срок действия контракта — с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Авиакомпания является официальным спонсором ЦСКА с 2009 года, предоставляет команде специальный самолет, на котором футболисты летают на свои выездные матчи. Также "Аэрофлот" является официальным перевозчиком профессионального баскетбольного клуба (ПБК) ЦСКА.