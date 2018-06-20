Психолог рассказала о плюсах позднего выхода на пенсию

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более поздний выход на пенсию позволяет отодвинуть появление у человека комплексов, связанных с приходом старости, заявила РИА Новости доктор психологических наук Виктория Аршинова.

"Выход на пенсию — это очень сложный момент для человека, человек меняет свои ролевые позиции, и в нашем обществе он совершенно не защищен, он становится очень уязвим по многим вопросам. В первую очередь по трудоспособности. Поэтому, с одной стороны, удлинение пенсионного возраста дает людям более старшего возраста более спокойно работать", — заявила эксперт.

"Человек продлевает трудоспособный возраст, и соответственно, он продлевает молодость. Сегодня старость рассматривается как психологический комплекс и как некая программа, которую запускает сам человек. Конечно, стоит этот комплекс "отодвинуть", — добавила собеседница агентства.

При этом она отметила, что чем старше человек, тем сложнее ему найти работу и этот момент должен быть урегулирован в России. "Чем больше пенсионеров работает, тем меньше мест для молодежи, и они тоже этих людей пожилых стремятся вытеснить с рынка труда. С этим надо работать", — добавила она.

Эксперт отметила, что при этом нужно на государственном уровне прорабатывать более активное, здоровое долголетие, а также для пожилых людей стоит создать психологическую службу. "У нас практически нет мероприятий для людей этой возрастной категории, и развитие досугового ряда стало бы очень важным элементом. Это могут быть различные туристические продукты, программы для театров и музеев", — подчеркнула Аршавина.

Доцент кафедры факультета психологии МГУ Сергей Молчанов также считает, что при более позднем выходе на пенсию задача общества – создать круг возможностей, в рамках которых человек сможет выбирать занятия по душе.

"В России отсутствуют какие-либо общественные организации, которые позволяют реализовываться пенсионерам, получается, что вся реализация замкнута на наличии финансового ресурса, который позволяет тебе заниматься тем, что тебе нравится", — резюмировал он.

Эксперт также отметил, что активность определяется многими факторами, и на пенсии человек тоже может быть активен. "Не надо сводить всю его деятельность к сфере профессиональной деятельности", — заявил эксперт, отметив, что в США и других странах с развитым капитализмом пенсионный возраст используется для реализации в других сферах, отличающихся от профессии.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.