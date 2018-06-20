Москалькова рассказала о состоянии Сенцова

Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде. Архивное фото

Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я со своей стороны установила ежедневный контроль за его состоянием здоровья, каждый день мне уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого округа докладывает о его состоянии. Он получает два раза в день дополнительное питание через капельницу со всеми витаминами, в весе он не теряет — набрал, у него нет проблем с зубами — то, что говорили, что якобы есть", — сказала Москалькова.

Она уточнила, что местный омбудсмен за последний месяц три раза посетила Сенцова в камере. Она также намерена обратиться к руководству ФСИН с просьбой допустить к Сенцову тех врачей, которых выберут его адвокат или родственники.

Москалькова также сообщила, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на встрече с ней выразил свое желание о том, чтобы Сенцова помиловали.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.