Безработица в мае опустилась до 4,7%

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уровень безработицы в РФ в мае, по предварительным данным, составил 4,7% после 4,9% месяцем ранее, говорится в оперативном докладе Росстата.
При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице, отмечает статистическое ведомство.
Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае текущего года составила 76,1 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны.