Безработица в мае опустилась до 4,7%

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уровень безработицы в РФ в мае, по предварительным данным, составил 4,7% после 4,9% месяцем ранее, говорится в оперативном докладе Росстата.

"В мае 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — указывается в документе.

При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице, отмечает статистическое ведомство.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае текущего года составила 76,1 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны.