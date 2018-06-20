В Москве в преддверии выпускного вечера проверили состояние теплоходов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Портовый контроль флота, в том числе судов, арендуемых для выпускного вечера 23 и 24 июня, провели в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

Выпускной вечер столичных учащихся пройдет в Москве с 23 по 24 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Как сообщили ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, в нем примут участие порядка 20 тысяч школьников.

"ФГБУ "Канал имени Москвы" не накладывает никаких ограничений для перевозки выпускников. Однако еще до начала навигации специалисты "Канала" провели портовый контроль флота, который ходит по Москве-реке, в том числе судов, арендуемых для выпускного. Прежде всего, мы проверили техническое состояние теплоходов, а также квалификационную и профессиональную подготовку экипажей", — рассказал руководитель учреждения Герман Елянюшкин, слова которого приводят в пресс-службе.

Он отметил, что при обращении со стороны школы или представителей правоохранительных органов специалисты "Канала имени Москвы" проводят дополнительную внеплановую проверку. При отсутствии замечаний, судоводителям выдается акт проверки, в противном случае они получают предписание по устранению выявленных несоответствий.

ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах РФ. Объекты предприятия включают более 240 гидротехнических сооружений и 3842 километров водных путей.