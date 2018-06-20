Минтранс предложил увеличить субсидии для авиаперевозок на Дальний Восток

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Минтранс РФ в связи с подорожанием топлива предлагает увеличить субсидии авиаперевозок на Дальний Восток, заявил глава министерства Евгений Дитрих.
"Для того чтобы обеспечить исключение ситуации по недостатку билетов и стабилизировать цены мы рассматриваем ряд механизмов поддержки, в том числе совместно с министерством по Дальнему Востоку подготовлены предложения по расширению объёма субсидирования перевозок на Дальний Восток, эти предложения мы в ближайшее время представим на рассмотрение правительства", — сказал Дитрих.