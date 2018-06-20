Минтранс предложил увеличить субсидии для авиаперевозок на Дальний Восток

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Минтранс РФ в связи с подорожанием топлива предлагает увеличить субсидии авиаперевозок на Дальний Восток, заявил глава министерства Евгений Дитрих.

"Что касается цен на авиабилеты, то, конечно, изменение цен на рынке ГСМ, на авиакеросин, влияет на работу отрасли. Правительство этот вопрос внимательно рассматривает", — сказал Дитрих на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Цены стабилизировались по состоянию на сегодня, отметил он.

"Для того чтобы обеспечить исключение ситуации по недостатку билетов и стабилизировать цены мы рассматриваем ряд механизмов поддержки, в том числе совместно с министерством по Дальнему Востоку подготовлены предложения по расширению объёма субсидирования перевозок на Дальний Восток, эти предложения мы в ближайшее время представим на рассмотрение правительства", — сказал Дитрих.