Проект о подаче жалоб на качество товаров через МФЦ прошел первое чтение

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий гражданам возможность подачи жалоб на некачественные услуги и товары через многофункциональные центры (МФЦ) или сайт госуслуг.

Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, допускает подачу жалоб потребителей через МФЦ, а также единый либо региональные порталы государственных и муниципальных услуг. При этом в МФЦ, согласно этому предложению, может осуществляться консультирование по вопросам защиты прав потребителей.

Возможность подачи жалоб на безопасность и качество услуг и товаров через МФЦ или через сайт госуслуг — это простая и удобная для людей процедура обращения, направленная на оперативность реагирования, а значит, и защиту граждан, в том числе и от прямых рисков и угроз, поясняла при внесении документа Яровая. Депутат подчеркивала, что данная возможность также является эффективным общественным контролем и взаимодействием с государством.

В законопроекте также прописаны полномочия региональных и местных властей по разработке региональных и муниципальных программ защиты прав потребителей. При этом методические рекомендации для таких программ, согласно законопроекту, будут разработаны Роспотребнадзором.