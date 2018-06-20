На востоке Крыма построят въездные ворота

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Въездные ворота в Крым построят на востоке полуострова, где примыкает мост через Керченский пролив, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.

"У нас построен мост (мост через Керченский пролив- ред). Сейчас думаем над оформлением въездных ворот в Крым. Уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой колоссальной, богатой историей. Очень красивые варианты", — сказала Соловьева журналистам.

По ее словам, реализации проекта будут предшествовать публичные обсуждения.

"С учетом мнения жителей будем выходить на строительство въездных ворот в Крым", — сказала Соловьева.

Кроме того, по ее словам, каждый город должен будет проработать въездные стелы в свои поселения.

"Это лицо, въезд в каждое поселение, поэтому все это должно быть проработано", — подчеркнула архитектор.

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