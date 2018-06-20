Москвичи могут пить воду из-под крана, заявили в Мосводоканале

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Жители Москвы могут пить воду из-под крана без дополнительной очистки, поскольку она проходит несколько этапов подготовки и очистки, прежде чем попадает в дома к потребителям, заявили РИА Новости в пресс-службе Мосводоканала в среду.

Подготовка питьевой воды в Москве производится на четырех станциях – Западной, Рублевской, Северной и Восточной, общая проектная мощность станций составляет 6,37 миллиона кубических метров в сутки. Первые две станции используют воду Москворецкого источника, а вторые — воду Волжского источника, рассказали в Мосводоканале.

Технология очистки



Вода, необходимая для надежного водоснабжения, аккумулируется Москворецкой, Волжской и Вазузской системами общей площадью в 50 тысяч квадратных километров и общим объемом водохранилищ 2262 миллиона кубических метров.

Системы подачи и распределения воды, как отметили в пресс-службе, являются заключительным и наиболее ответственным комплексом сооружений, который обеспечивает транспортировку воды в город, ее распределение по его территории и доставку потребителям. Каждая станция водоподготовки при этом обслуживает свою зону, обусловленную главным образом географическим расположением, удаленностью от источника питания и принципом подачи и распределения воды.

"Практически все зоны действия водопроводных станций сходятся в центральной части города. Границы смежных зон действия станций водоподготовки условные, они изменяются в течение суток в зависимости от режимов работы системы водоснабжения", — рассказали в пресс-службе.

В зонах питания станций действуют 11 водопроводных узлов, каждый из которых имеет резервуары и насосные станции. Все четыре станции и регулирующие узлы подают воду в единую систему трубопроводов общей протяженностью более 12 тысяч километров.

Вода в Москве проходит несколько этапов очистки — реагентную обработку, отстаивание, фильтрование, обеззараживание перед подачей в распределительную сеть города, отметили в Мосводоканале.

"С ростом степени хозяйственного освоения площади водосбора и появлением новых загрязнителей происходит постоянное ужесточение отечественных нормативов на качество питьевой воды, которые за последние 20 лет пересматривались три раза. В ближайшем будущем ожидается дальнейшее повышение требований", — рассказали в пресс-службе.

Для выполнения все более строгих требований к качеству питьевой воды используется мультибарьерная технология, то есть в технологическую схему включается не только классическое коагулирование и осветление, но и озонирование в сочетании с сорбцией на активированном угле и мембранное фильтрование. Такая комбинированная технология позволяет независимо от качества воды в водоисточниках практически полностью удалять из нее микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний, также происходит глубокая очистка воды от органических соединений, в том числе техногенного происхождения, которые могут попадать в водоисточники при авариях. Помимо этого, из воды хорошо удаляются вещества, провоцирующие запах.

"Другими словами, обеспечивается удаление из воды практически всех видов загрязнений за счет гибкого сочетания методов. Питьевая вода, полученная по такой технологии, полностью безопасна в отношении загрязнений природного, антропогенного характера, паразитарного загрязнения и инфекционных заболеваний", — подчеркнули в Мосводоканале.

Пить воду из-под крана можно



В 2012 году Мосводоканал полностью отказался от использования газообразного хлора для дезинфекции питьевой воды и перешел на технологию с использованием водного раствора гипохлорита натрия. Он относится к малотоксичным веществам, не горюч и не взрывоопасен и обеспечивает надежную дезинфекцию, качество которой соответствует российским и зарубежным требованиям.

"Питьевая вода централизованной системы водоснабжения Москвы полностью безопасна и безвредна и пригодна к употреблению из-под крана без какой-либо дополнительной очистки", — подчеркнули в пресс-службе.

В Мосводоканале рассказали, что важно не только очистить воду, но и сохранить ее качество на всем пути следования до потребителя. Для этого в Москве реализуется комплекс мероприятий по модернизации водопроводной сети, включая замену старых ветхих трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, проведение водосберегающих мероприятий.

В этом году по поручению мэра начнется проектирование еще двух блоков озоносорбции на Западной станции водоподготовки общей производительностью 500 тысяч кубических метро в сутки. Проект будет реализован в 2021 году.

"Внедрение новых современных технологий является очередным шагом к созданию условий для гарантированного обеспечения всех жителей Москвы питьевой водой, качество которой соответствует современным отечественным государственным нормативным требованиям, а также для создания экологически безопасной водной среды, улучшения состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни человека", — заключили в Мосводоканале.