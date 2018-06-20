Мосгаз 21 июня проверит Голутвинский дюкер на Якиманской набережной

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Специалисты Мосгаза в четверг, 21 июня, проверят Голутвинский дюкер на Якиманской набережной в Москве, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы в среду.
Отмечается, что работы по диагностике дюкера проведут специально подготовленные водолазы, они осмотрят объект, проверят его состояние и устранят дефекты в случае их обнаружения.
"В центре столицы – в районе Якиманской набережной, возле знаменитого памятника Петру Великому — квалифицированные водолазы под контролем специалистов Общества погрузятся на дно Москвы–реки, чтобы изучить состояние Голутвинского дюкера, уже более полувека питающего стратегические объекты столичного мегаполиса", — добавили в департаменте.