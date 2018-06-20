Минздрав рассказал о разработке новой классификации болезней

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Представители российского медицинского и экспертного сообществ принимали участие в разработке новой Международной классификации болезней (МКБ-11), сейчас ведутся обсуждения проекта на международном уровне, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения обнародовала новую Международную классификацию болезней (МКБ-11), которая должна быть утверждена на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года. В ней, в частности, новым видом психического расстройства признается игромания.

"По вопросу разработки следует отметить, что со стороны Российской Федерации представители медицинского профессионального и экспертного сообщества принимают активное участие по развитию и усовершенствованию МКБ-10, а также подготовке предложений в рамках разработки МКБ-11", — говорится в сообщении.

Текущая версия МКБ-10 была введена в России в 1999 году. Россия в числе первых перешла на эту версию классификации, отметили в пресс-службе.

В настоящее время ведется обсуждение поступающих предложений в проект МКБ-11 на международном уровне. Новое издание МКБ-11 планируется представить на утверждение Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 году, оно должно вступить в силу с первого января 2022 года, после чего каждая страна будет самостоятельно принимать решение о переходе на МКБ-11, пояснили в пресс-службе.

Использование Международной классификации болезней обязательно, однако использование той или иной версии остается на усмотрение государства, уточнили в Минздраве.