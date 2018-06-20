Поклонская обсудит с крымчанами изменения пенсионного законодательства

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена встретиться с руководством и жителями Крыма, чтобы подготовить предложения по законопроекту об изменениях в российском пенсионном законодательстве.

Во вторник Поклонская в своем аккаунте "ВКонтакте" заявила, что будет голосовать против предложенного кабмином законопроекта о повышении пенсионного возраста.

"Действующая пенсионная система, конечно, устарела и нуждается в реформировании. Но предложенный правительством РФ вариант повышения пенсионного возраста до 65/63 лет исключительно в этой части, по моему мнению, необходимо корректировать. Чтобы у людей не было ни излишних страхов, ни излишних иллюзий. Именно поэтому на вопрос, как я буду голосовать в части повышения пенсионного возраста, ответила "против". Вместе с тем законопроект нужен, его необходимо прорабатывать с позиции "человек — государство", — рассказала Поклонская РИА Новости.

Парламентарий отметила, что сегодня идут дискуссии и подготовлены предложения к данному проекту. По ее мнению, нужно провести конструктивный диалог по обсуждению различных вариантов и выработать оптимальный. Поклонская пообещала, что после обсуждения различных точек зрения, приемов граждан, встреч с крымчанами и руководством Крыма она обобщит всю поступившую информацию и подготовит соответствующие предложения.

"Мной после обсуждения различных точек зрения, приемов граждан, встреч с крымчанами и руководством Крыма будет обобщена вся поступившая информация и подготовлены предложения по данному законопроекту", — сказала она.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.