Госдума в первом чтении увеличила штраф за нарушение ПДД на ж/д переезде

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Государственная дума на дополнительном пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный проект закона об увеличении в пять раз, до 5 тысяч рублей, штрафа за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.
"Проектом федерального закона предлагается усиление административной ответственности за противоправные действия при пересечении железнодорожных путей, совершенные водителями транспортных средств, путем внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях… Предусмотрено увеличение размера административного штрафа с одной тысячи рублей, установленных в настоящее время, до 5 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке.
Как отмечает правительство, предложенные меры административно-правового воздействия позволят изменить к лучшему положение дел в сфере безопасности движения через железнодорожные пути.