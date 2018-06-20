Госдума в первом чтении увеличила штраф за нарушение ПДД на ж/д переезде

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Государственная дума на дополнительном пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный проект закона об увеличении в пять раз, до 5 тысяч рублей, штрафа за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2016 году в РФ произошло более 200 столкновений автотранспортных средств с подвижными составами, из них 56 столкновений — с пассажирскими и пригородными поездами. При этом общий ущерб за 2016 год для владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта составил около шести миллионов рублей.

"Проектом федерального закона предлагается усиление административной ответственности за противоправные действия при пересечении железнодорожных путей, совершенные водителями транспортных средств, путем внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях… Предусмотрено увеличение размера административного штрафа с одной тысячи рублей, установленных в настоящее время, до 5 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке.

Как отмечает правительство, предложенные меры административно-правового воздействия позволят изменить к лучшему положение дел в сфере безопасности движения через железнодорожные пути.