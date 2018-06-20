Песков не получал информацию о проблемах Сенцова со здоровьем

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о том, что у осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова серьезные проблемы со здоровьем.

"Я не получал информацию о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем. Я вообще не могу располагать этой информацией, поэтому я не могу ничего сказать на этот счет", — заявил Песков на просьбу журналистов подтвердить, жив ли Сенцов.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

Российские деятели культуры ранее подписали письмо в поддержку Сенцова. Письмо за подписью Константина Бронзита, Андрея Звягинцева, Павла Лунгина, Екатерины Мцитуридзе, Юрия Норштейна, Владимира Познера, Ксении Собчак, Александра Сокурова, Валерия Тодоровского, Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Чулпан Хаматовой было опубликовано в интернете. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решение суда, а для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.