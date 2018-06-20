По Крымскому мосту проехали уже более 500 тысяч автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. С момента открытия автодорожной части моста через Керченский пролив по нему проехали более 500 тысяч автомобилей, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Всего с 16 мая по новой дороге проехали более 508 тысяч транспортных средств: в сторону Крыма — свыше 274 тысяч, а в сторону Тамани — порядка 233 тысяч. Среди них — около 4,9 тысячи рейсовых автобусов.

Трафик в сторону Краснодарского края превысил крымский поток только однажды, 12 июня. Тогда в направлении Тамани проехали более 12,7 тысячи машин, а Керчь — около 10 тысяч. В первой половине июня Крымский мост пересекали примерно по 140 автобусов ежесуточно (70 в Крым и столько же на Тамань). А с 15 июня автобусное сообщение интенсифицировалось, превысив 200 рейсов в сутки в обе стороны.

Автодорожная часть Крымского моста представляет собой участок федеральной трассы А-290 и относится к категории 1Б. Это четыре полосы с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час. Остановки на мосту запрещены.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало автомобильного движения изначально планировалось на конец года, но работы завершили с опережением.

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