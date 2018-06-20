На Кубани 60% выпускников выбрали специальности в строительстве и ТЭК

КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости. Вузы Краснодарского края в этом году готовы предложить около 10 тысяч бюджетных мест, ссузы — более 24 тысяч, при этом, согласно статистике, около 60% выпускников региона выбирают специальности в строительной сфере, в области автоматизации промышленного производства и энергетики, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

"В этом году в наших вузах открыто около 10 тысяч бюджетных мест, а в ссузах – более 24 тысяч. Хочу отметить высокое качество образования на Кубани. Ребята обеспечены необходимой материально-технической базой, у нас очень грамотные и профессиональные педагоги. Поэтому наши выпускники ценятся далеко за пределами региона", — отметил губернатор.

При этом он подчеркнул важность того, чтобы выпускники остались в регионе, работали на местных предприятиях и развивали экономику края.

"Регион сегодня нуждается в специалистах в агроинженерии и транспортных процессах, энергетиках, IT- специалистах. В этих направлениях мы реализуем масштабные инвестиционные проекты в рамках Стратегии развития края до 2030 года, работы будет очень много. Нам бы хотелось, чтобы в этих процессах в первую очередь принимали участие выпускники кубанских вузов", — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил высокий интерес к обучению в Краснодарском крае – в прошлом году по отдельным специальностям конкурс в университетах составлял более 20 человек на бюджетное место, в колледжах и техникумах – порядка 10-11. Губернатор выразил уверенность, что в этом году показатели будут не меньше.

"Кроме того, в крае складывается очень хорошая тенденция и на уровне среднего профессионального образования. Почти 60% школьников выбирают рабочие специальности – в строительной сфере, в области автоматизации промышленного производства, энергетики. В этих направлениях высокий спрос на специалистов", — заключил губернатор.

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