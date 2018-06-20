Минфин готов забрать на федеральный уровень страховку по ОМС неработающих

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минфин РФ готов забрать на федеральный уровень страховые выплат по ОМС за неработающее население, это около 500 миллиардов рублей в год, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

По его словам, правительство в настоящее время готовит нацпроекты, в которых будут конкретизированы основные задачи как федерального уровня, так и регионов.

"Часть задач ляжет и на регионы. Мы определим объем дополнительных расходов субъектов Российской Федерации и подготовим необходимые меры по ресурсному обеспечению этих проектов, чтобы у субъектов РФ были необходимые средства для их реализации", — сказал Силуанов, отметив, что проекты будут подготовлены и представлены в парламент вместе с проектом бюджета.

"Мы готовы рассмотреть вопросы о совершенствовании разграничения полномочий между федерацией и регионами. Какие направления в этой части рассматриваются? В первую очередь, это взносы за нерабочее население. Ваше предложение заключалось в том, чтобы централизовать взносы за нерабочее население на федеральном уровне. Мы рассматриваем этот вопрос и готовы идти в этом плане, в первую очередь по части пенсионеров", — заявил первый вице-премьер.

"Мы готовы рассматривать вопрос по тем, кто еще не работает, не вступил в трудовые отношения. Это значительный объем ресурсов — около 500 миллиардов рублей. Для того чтобы обеспечить баланс между передаваемыми обязательствами регионам для реализации тех национальных задач, которые поставлены на предстоящий период президентом, мы готовы забрать эти полномочия на федеральный уровень и высвободить необходимые ресурсы для субъектов РФ", — отметил Силуанов.