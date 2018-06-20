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Общество

Ученый рассказал, сколько продлится период сильных половодий на юге России

11:3620.06.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПоловодье. Архивное фотоПоловодье. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Новый климатический цикл и период сильных половодий, который уже пришел на юг России, может продлиться не менее десяти лет, сообщил РИА Новости научный руководитель Федерального исследовательского центра ЮНЦ РАН, академик Геннадий Матишов.

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© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха
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По его данным, с 2002 по 2018 годы на юге России преобладали засуха, сокращение водности и объемов стока Дона, Кубани и Волги. Вода в Азовском море и даже в дельте Дона становилась солонее.

При этом, в начале мая текущего года было зафиксировано сильное половодье на нижнем Дону. В зоне подтопления оказались луга и земли нескольких населенных пунктов. Избыток воды от весеннего паводка привел к аварийным попускам воды из Цимлянского водохранилища. Соленость в Таганрогском заливе снизилась с 6 до 2 промилле.

"Не исключено, что экстремальные сбросы воды из Цимлы — это сигнал о наступлении нового климатического цикла и окончании периода маловодья", — сказал Матишов, отметив, что наступившее половодье на нижнем Дону и нижней Волге может продлиться не менее десяти лет.

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© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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Несомненными плюсами нового цикла станет улучшение условий для рыбных ресурсов, судоходства, сельского хозяйства, снижение уровня загрязнения в Дону и Волге. Оборотная сторона медали — подтопления объектов, построенных в водоохранной зоне. Для предупреждения разрушительных паводковых наводнений, по мнению ученого, необходима обширная сеть автоматических гидропостов.

"Их местоположение должно быть привязано к особенностями русла реки Дон от Цимлянского водохранилища до низовий. Во время попусков воды из водоема важно учитывать режим нагонных явлений, так называемых "черноморок", — сказал Матишов. Они возникают при сильных юго-западных ветрах и приводят к наводнениям в дельте Дона, уточнил он. Ущерб жителям Дона от подобной катастрофы в сентябре 2014 года составил более одного миллиарда рублей.

Кроме того, по его словам, необходимы исследования Цимлянского водохранилища, в котором идут процессы абразии берегов и накопления твердого речного стока с 1952 года, в результате чего фиксируется заиление. В связи с этим проектные расчеты полезного объема чаши искусственного моря уже устарели.

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20 июня 15:00
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