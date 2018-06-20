Ученый рассказал, сколько продлится период сильных половодий на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Новый климатический цикл и период сильных половодий, который уже пришел на юг России, может продлиться не менее десяти лет, сообщил РИА Новости научный руководитель Федерального исследовательского центра ЮНЦ РАН, академик Геннадий Матишов.

По его данным, с 2002 по 2018 годы на юге России преобладали засуха, сокращение водности и объемов стока Дона, Кубани и Волги. Вода в Азовском море и даже в дельте Дона становилась солонее.

При этом, в начале мая текущего года было зафиксировано сильное половодье на нижнем Дону. В зоне подтопления оказались луга и земли нескольких населенных пунктов. Избыток воды от весеннего паводка привел к аварийным попускам воды из Цимлянского водохранилища. Соленость в Таганрогском заливе снизилась с 6 до 2 промилле.

"Не исключено, что экстремальные сбросы воды из Цимлы — это сигнал о наступлении нового климатического цикла и окончании периода маловодья", — сказал Матишов, отметив, что наступившее половодье на нижнем Дону и нижней Волге может продлиться не менее десяти лет.

Несомненными плюсами нового цикла станет улучшение условий для рыбных ресурсов, судоходства, сельского хозяйства, снижение уровня загрязнения в Дону и Волге. Оборотная сторона медали — подтопления объектов, построенных в водоохранной зоне. Для предупреждения разрушительных паводковых наводнений, по мнению ученого, необходима обширная сеть автоматических гидропостов.

"Их местоположение должно быть привязано к особенностями русла реки Дон от Цимлянского водохранилища до низовий. Во время попусков воды из водоема важно учитывать режим нагонных явлений, так называемых "черноморок", — сказал Матишов. Они возникают при сильных юго-западных ветрах и приводят к наводнениям в дельте Дона, уточнил он. Ущерб жителям Дона от подобной катастрофы в сентябре 2014 года составил более одного миллиарда рублей.

Кроме того, по его словам, необходимы исследования Цимлянского водохранилища, в котором идут процессы абразии берегов и накопления твердого речного стока с 1952 года, в результате чего фиксируется заиление. В связи с этим проектные расчеты полезного объема чаши искусственного моря уже устарели.