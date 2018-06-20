МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Половина россиян (50%) считают президента основным субъектом, защищающим права человека в стране, каждый пятый называет защитником прав и свобод органы прокуратуры и суд, еще 18% — полицию, показал опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Ровно половина россиян (50%) считают, что в наибольшей степени права человека в стране защищает президент России, причем доля разделяющих это мнение за пять лет увеличилась вдвое (с 25% по данным за март 2013 года).

Каждый пятый (21%) в ходе нынешнего опроса ФОМ назвал главными защитниками прав граждан прокуратуру и судебные органы, 18% — полицию, по 16% — Конституционный суд и общественные правозащитные организации.

Также к числу субъектов, в наибольшей степени защищающих права человека в России, респонденты относят средства массовой информации — их назвали 13% участников опроса.

Примечательно, что роль СМИ в этом вопросе, в отличие от большинства других общественных и государственных институтов, снижается в представлении россиян: в 2012 году в этом контексте их назвали 21%, а в 2013 году — 16% опрошенных.

Кроме того, в ряду защитников прав граждан респонденты упоминали российское правительство (12%), совет по правам человека при президенте РФ (7%), профсоюзы и депутатов Госдумы (по 5%), органы местного самоуправления (4%), областные администрации и глав регионов (3%).

По мнению 11% россиян, никто не защищает права человека в России; эта доля снизилась вдвое с 2013 года (тогда так ответили 23% граждан).

ФОМ провел опрос 9-10 июня среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.