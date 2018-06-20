В Челябинске львица и две собаки почти две недели были заперты в машине

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Львица, два пуделя и два питона почти две недели оставались запертыми в автомобиле, который стоял во дворе одного из домов в Челябинске, сообщил президент челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.

"Животных во дворе по улице Котина в автомобиле обнаружили местные охранники. Животные находились там почти две недели. Охранники приходили, кормили животных. Львице примерно около семи месяцев, в машине ей очень жарко, но сам автомобиль не заперт, окна были приоткрыты", — рассказал он в Facebook

Сейчас животных передали в приют фонда, минувшую ночь они провели хорошо, добавил Даллакян.

Он рассказал, что владелец животных известен — он сам приходил в приют с еще двумя собаками, накормил львицу и выгулял пуделей. По данным Даллакяна, это артист цирка, который едет в Казахстан на гастроли, а в Челябинске занимается оформлением ветеринарных сопроводительных документов.

В видео, которое зоозащитник опубликовал на своей странице, видно, что львица сидела в небольшой запертой клетке, пудели — на переднем сидении. У автомобиля Toyota госномера Приморского края.

В полиции Челябинска ситуацию пока не прокомментировали.