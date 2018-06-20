Московские дороги в жару будут промывать пять тысяч поливомоечных машин

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пять тысяч единиц поливомоечной техники каждые два часа будут промывать московские дороги в жаркую погоду, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в среду.

"Чтобы поддерживать нормативное состояние дорог и обеспечить комфорт москвичей, в жаркую погоду Комплекс городского хозяйства каждые 2 часа проводит пролив проезжей части", — сказал он, добавив, что это делается для охлаждения дорожного полотна.

Заммэра пояснил, что под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке асфальт подвержен пластической деформации, и благодаря регулярному поливу уровень деформации удается существенно снизить.

В жаркие дни, когда температура составляет плюс 25 градусов и выше, производится также орошение: струи воды направляются вверх, охлаждая таким образом не только дорожное полотно, но и воздух. Процедура проводится в соответствии с технологическими рекомендациями департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Кроме этого, как отметили в комплексе городского хозяйства, основную мойку дорожного покрытия ГБУ "Автомобильные дороги" проводит в ночное время с 23 до 7 часов. Для устранения загрязнений проезжей части дополнительно проводится патрульная дневная мойка.

"При этом на 1 квадратный метр площади дороги расходуется 0,4–0,8 литра технической воды", – добавил Бирюков.