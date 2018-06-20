В Московском зоопарке появились детеныши овцебыков, такинов и туров

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пополнение в семействе редких копытных произошло в Московском зоопарке: на свет появились детеныши овцебыков, сычуаньских такинов, дагестанских туров и винторогих козлов, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В Московском зоопарке пополнение сразу в нескольких семействах копытных. В конце мая — начале июня, в традиционное время окота, на свет появились детеныши овцебыков, сычуаньских такинов, дагестанских туров и винторогих козлов", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, каждый детеныш имеет большое значение для московского зоопарка и однажды сыграет свою роль в создании устойчивой и генетически разнообразной популяции в неволе.

Также в сообщении отмечается, что сычуаньские такины занесены в международную Красную книгу в категорию "уязвимые", а винторогие козлы находятся в категории "исчезающие".

Добавляется, что детеныши овцебыка и сычуаньского такина, а также молодые мархуры и дагестанские туры проведут в Московском зоопарке по крайней мере год, после чего они отправятся в другие европейские и отечественные зоопарки.