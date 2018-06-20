МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Игорь Кармазин. "Петя, мы привезли тебе отца. Мы переехали в другой город. Нас не ищи и отца не привози. Не нужен — сдай в дом престарелых", — с такой загадочной запиской неизвестного пожилого мужчину скорая доставила в больницу города Чебаркуль Челябинской области. Уралец сам о себе рассказать ничего не смог, но дежурная медсестра обнаружила при нем документы, а очевидцы происшествия сообщили подробности в соцсетях.

"Разобрать звуки было тяжело"

Карета скорой помощи подобрала пожилого человека на окраине Чебаркуля 17 июня. Санитарка городской больницы Ольга Мамонова говорит, что первым делом узнала его имя. "Мне на смене медсестра сказала, что у входа какой-то голодный бездомный. Я спустилась — он сидел на диване. Сказал, что зовут его Василий, и сразу попросил курить. При этом разобрать его речь очень тяжело, произносит все невнятно, больше показывает руками. Ходит тоже плохо, без палки передвигаться не может. Наверное, у него какие-то нарушения. Возможно, перенес инсульт", — объясняет корреспонденту РИА Новости Мамонова.

По ее словам, Василия сразу покормили кашей. "Я следом отнесла ему овощей и сосиски, напоила чаем. Так и познакомились. При нем была записка, цитирую: "Петр, забери отца себе, он нам больше не нужен, нас не ищи, мы переехали в другой город", — уточняет санитарка. В карманах дедушки также обнаружили паспорт с пропиской в городе Верхний Уфалей.

© Фото : предоставлено Ольгой Мамоновой Записка, найденная при пожилом мужчине, поступившем в приемный покой городской больницы Чебаркуля © Фото : предоставлено Ольгой Мамоновой Записка, найденная при пожилом мужчине, поступившем в приемный покой городской больницы Чебаркуля

Василия положили на кушетку возле приемного покоя. Там он провел около суток, после чего его отправили в психдиспансер в поселок Биргильда Челябинской области на временное проживание. "С каким диагнозом мы его могли у нас оставить? У нас нет хосписа. И ждали родных, вдруг появятся. У него имеется психическое отклонение небольшое, скорее всего, старческое", — комментирует РИА Новости еще одна сотрудница чебаркульской больницы Ирина Наумцева.

"Женщина звонила один раз"

В пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области нам сообщили, что врачи обследовали мужчину и направили на лечение "по своему диагнозу". "Родственники пока не объявились. В больницу один раз только звонила женщина, которая интересовалась этим пациентом, но когда ее попросили представиться, повесила трубку", — рассказала сотрудник ведомства Мария Хворостова.

В полиции состава преступления в произошедшем не видят. "Проверка проводится, но перспектив у дела нет. Мы уже связались с его близкими, они прямо сказали, что он им не нужен, попросили не беспокоить. Что мы можем? Это не уголовное дело, вопросы возникают только морального характера", — отметил в беседе с РИА Новости представитель главного управления МВД по Челябинской области.

В полиции объясняют, что родные дедушки из Верхнего Уфалея сначала отдали его пасынку — тому самому Пете из записки. Он как раз проживает в Чебаркуле. "Пасынок-то и вызвал скорую. Приехавшим медикам он сказал, что очень сожалеет", — описывает ситуацию полицейский.

Публикации об инциденте появились во всех крупных челябинских сообществах в соцсетях. В комментариях местные жители разошлись во мнениях. Некоторые предположили, что дедушка сам виноват в случившемся, поскольку воспитал таких нерадивых детей. Другие предположили, что пенсионер может быть алкоголиком или мошенником. Большинство же посочувствовали старику. "Любой отец достоин заботы и ухода, а в мире, где дети бросают на произвол судьбы своих родителей, становится очень страшно жить", — резюмируют уральцы.