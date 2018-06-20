"Игра на публику". Как присяжные меняют ход судебных процессов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Александр Чернышев. О суде присяжных спорят: одни говорят, что люди с улицы не вправе решать чужую судьбу, ими легко манипулировать, другие считают этот общественный институт вершиной демократии. Как бы то ни было, 1 июня вступил в силу закон, благодаря которому процессов с участием присяжных заседателей станет в разы больше. Каково быть народными судьями — в материале РИА Новости.

"Извещаем о том, что вы включены в списки присяжных заседателей <…>" — подобное письмо может оказаться и в вашем почтовом ящике. Как правило, люди относятся к этому настороженно, хотя до самого судебного заседания, где придется принять непростое решение, еще далеко.

"То, что выбрали именно вас, говорит лишь о том, что вы соответствуете общим требованиям: не стоите на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, не имеете непогашенную судимость, дееспособны, старше двадцати пяти лет и так далее. Электронная система для конкретного процесса случайным образом формирует списки из базы потенциальных кандидатов. Все получившие извещение должны прийти в суд. Там судья и стороны процесса, к примеру, из пятидесяти человек отберут нужное число, задав вопросы, чтобы исключить предубежденность", — комментирует РИА Новости член совета по правам человека при президенте России, федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

Отказаться от выполнения обязанностей присяжного можно по состоянию здоровья, а также сославшись на государственную, правоохранительную или военную службу, преклонный возраст, духовный сан. Впрочем, даже если просто не прийти, ничего не случится. "Ответственность за неявку по такой повестке сегодня отсутствует. Неудивительно, что по статистике свой гражданский долг выполняет лишь каждый шестнадцатый, хотя этот труд оплачивается в соответствии со средним доходом человека", — уточняет Пашин.

Житель Екатеринбурга Дмитрий Горчаков, наоборот, когда пришла повестка, обрадовался возможности посмотреть на весь процесс изнутри. "Было любопытно узнать, как это происходит, да и роль суда присяжных я всегда считал очень значимой в правовой системе. И на работе тогда не был чересчур загружен", — рассказывает он РИА Новости.

В коллегии оказались представители самых разных профессий — от домохозяек до инженеров и глав профсоюзов. "Процентов на семьдесят — женщины среднего возраста. За два месяца, что шел процесс, по личным причинам выбыло трое присяжных — на этот случай есть запасные. В частности, ушел старшина коллегии, поэтому по ходу мы вновь выбирали из своего состава — решили, что я справлюсь", — продолжает Горчаков.

© Фото : личный архив Дмитрия Горчакова Дмитрий Горчаков © Фото : личный архив Дмитрия Горчакова Дмитрий Горчаков

Дело касалось группировки, обвиняемой в ограблениях и четырех убийствах. "Они сидели в кабинке из толстого стекла, мы — на мягких стульях, огороженных перилами, справа от судьи. Перед нами зачитывали материалы дела, выступали адвокаты и прокурор, допрашивали свидетелей. Тяжело слушать родственников пострадавших, смотреть на фотографии мест преступлений, останков убитых. Роль судьи схожа с ведущим — он руководил процессом и иногда пояснял нам, непрофессионалам, юридические тонкости происходящего. Мы задавали вопросы только в письменном виде, делали пометки в блокнотах, чтобы ничего не забыть ", — вспоминает детали Дмитрий.

После практически ежедневных заседаний присяжные собирались в специальной комнате. "Большой стол со стульями, чайник, холодильник, отдельный туалет — все рассчитано на длительное пребывание. Мы подолгу обсуждали все обстоятельства, нестыковки. Некоторые показания выглядели неправдоподобными. Обедать ходили с участниками процесса в общую столовую. Однажды адвокат обратился к одному из присяжных — у них был общий знакомый. Совершенно невинный разговор, но другие присяжные сообщили об этом мне как старшине, а я — судье. Все занесли в протокол, эпизод был исчерпан", — рассказывает Горчаков.

К концу процесса члены коллегии заслушали десятки свидетелей. "Мы исписали по несколько блокнотов и должны были выстроить для себя цельную картину — это не так просто, поскольку разные эпизоды рассматривались вперемешку. Ближе к финалу все чаще задумываешься, что и как ты решишь, в том числе в свободное от заседаний время. В нашем деле было более полусотни вопросов — обсуждали семь часов. Потом я как старшина зачитывал вердикт около получаса, даже во рту пересохло. Тяжело, когда нельзя дополнить свое решение комментариями — мы отвечали только "да" или "нет", поэтому получается некое обобщение", — поясняет собеседник.

Такой опросник заполняет каждая коллегия присяжных. "Как правило, спрашивают, виновен ли подсудимый и заслуживает ли он снисхождения. Однако стороны могут задать и дополнительные вопросы. Для того чтобы принять решение, достаточно простого большинства. Если голосов поровну, обвиняемый считается оправданным. Суд связан вердиктом, в его компетенции лишь определить меру наказания. Хотя в случае осуждения невиновного, по мнению судьи, он вправе распустить коллегию и собрать новую", — говорит Сергей Пашин.

В том деле разногласий не возникло: присяжные вынесли обвинительный вердикт почти по всем пунктам единогласно, а через неделю на его основании огласили приговор — преступники получили сроки от 12 до 25 лет.

"Спорили громко"

"Когда меня утвердили в списке, я пришла и объяснила судье, что у меня много работы, маленький ребенок и ездить довольно далеко. "Я тоже в этой жизни много чего не хочу делать", — ответил судья. Так я нехотя стала присяжным", — вспоминает в беседе с РИА Новости москвичка Галина Горбачева.

Однако уже после нескольких заседаний ее отношение к этой работе в корне изменилось. "Я ничуть не пожалела, такой опыт необходим каждому. Дело касалось вымогательства и получения взятки главой одного поселка. Поначалу почти все присяжные не сомневались, что на скамье подсудимых очередной коррумпированный чиновник. Но доказательства выглядели очень сомнительно, было множество нестыковок. В итоге на совещании спорили так, что нас попросили вести себя тише — было слышно в зале суда", — рассказывает Галина.

Интрига сохранялась до последнего момента. "Когда пришло время отдать свой голос, для меня стала сюрпризом позиция многих присяжных. Несмотря на весь скепсис по отношению к обвиняемому, они посчитали его невиновным, как и я: человек просто взял деньги на ремонт школы и другие нужды. В итоге с перевесом в два голоса подсудимого оправдали, его освободили прямо в зале суда под аплодисменты присутствующих. Каково же было мое разочарование, когда через несколько месяцев я прочитала в газете, что наш вердикт отменен из-за того, что один из присяжных не сообщил о судимости родственника!" — сетует москвичка.

Как в театре

Все присяжные сходятся во мнении: стороны разыгрывают для них целый спектакль, пытаясь убедить в своей правоте. "Среди нас не было молодых людей, зато довольно много женщин в возрасте. Адвокаты, как и сам подсудимый, играли на их материнских чувствах, давили на жалость. Обвиняемого в покушении на убийство помыли и побрили, прилично одели — из хладнокровного убийцы, перерезавшего человеку тесаком глотку, он превратился в ангелочка", — приводит пример замдиректора "Вологодского хлебокомбината" Сергей Николаев.

Информации, не относящейся к делу, к примеру, о прошлых судимостях, не предоставляется. Поэтому понять, кто перед тобой, крайне сложно. Кроме того, присяжных иногда удаляют из зала, чтобы не показывать им сомнительные доказательства. "Я знал, что парня судят не впервые, но не говорил об этом остальным ради соблюдения чистоты процедуры", — признается Сергей.

© Фото : личный архив Сергея Николаева Сергей Николаев © Фото : личный архив Сергея Николаева Сергей Николаев

Его, как уважаемого в городе человека, выбрали старшиной коллегии. Он подошел к делу ответственно. "Никому не позволял отмалчиваться. Требовал от каждого присяжного аргументации его позиции, поэтому диалог выходил конструктивный. Мы замечали даже то, на что не обращали внимание профессионалы. Так, свидетельница физически не могла видеть того, о чем говорила, судя по ее месту нахождения в тот момент", — указывает собеседник.

После десяти заседаний и долгих часов обсуждения коллегия вынесла единогласный вердикт по двум вопросам: виновен, не заслуживает снисхождения. Обвиняемому дали десять лет колонии, а позже судили и по другим эпизодам.

"Ближе к народу"

Теперь в судебных процессах поучаствует еще больше граждан. С 1 июня вступили в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), согласно которым коллегии присяжных заседателей могут созываться по ходатайству обвиняемого в районных и гарнизонных военных судах при рассмотрении ряда уголовных дел, входящих в их компетенцию. Ранее этим инструментом пользовались только краевые и областные суды.

При этом сами коллегии сокращаются: с двенадцати до восьми человек в областных судах и до шести в районных. "Есть мнение, что усеченный состав присяжных отрицательно скажется на объективности вердиктов. Однако я убежден: дело здесь не в количестве, а в качестве. В любом случае из-за и прозрачности и состязательности, которые привносят в процесс представители народа, будет расти профессионализм участников процесса", — считает советник Федеральной палаты адвокатов России Сергей Насонов.

По его словам, количество дел с участием присяжных увеличится в разы. "Изменения касаются главным образом особо тяжких преступлений против личности: убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Таких преступлений совершается достаточно много, поэтому даже по самым скромным подсчетам число процессов, в которых примут участие присяжные заседатели, вырастет с двухсот-трехсот в год до трех-пяти тысяч. Сейчас главное — сделать эту обязанность более привлекательной: заняться рекламой в прессе и на улице, возможно, ввести какие-то льготы для сознательных граждан", — говорит юрист.

С тем, что люди далеко не всегда готовы выполнять обязанность присяжного, соглашается и первый заместитель начальника Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России Юлия Шеховцова. "У одних это страх перед криминальными структурами, у других — перед ответственностью за чужую судьбу. Однако участие присяжных в уголовных делах — это не что иное, как общественный контроль над правосудием, необходимый в демократическом обществе. К тому же народные судьи ближе к населению, его пониманию правды и справедливости, им знакомы местные реалии и обычаи", — комментирует она.

Прокуратура готова к введению института суда присяжных на уровне районов, утверждает Шеховцева. "Первые ласточки уже есть: на сегодняшний день подано 38 ходатайств по России о рассмотрении дел с участием народных судей, 18 из них назначены к слушанию. Сам институт присяжных для нас не в новинку — такая практика в ряде регионов существует с 1993 года. Тем не менее мы подготовились — провели по всей России семинары с коллегами, работающими в районных судах, и разъяснили им процедуру и тонкости такого судопроизводства", — подытожила заместитель начальника Главного уголовно-судебного управления.