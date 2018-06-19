Эксперт: у школьников необходимо формировать предпринимательское сознание

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Преодолеть бедность может помочь формирование у школьников предпринимательского сознания, считает первый вице-президент Группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.
Кроме того, по его мнению, необходим фокус на обучении учителей, поддержке их мотивации, профессионального развития и обеспечении высоких доходов.
"Опыт Москвы, где социальный статус учителя резко вырос за последние несколько лет, показывает, что у высококвалифицированных и мотивированных учителей даже самые слабые дети демонстрируют высокие результаты", — сказал Кожевников, слова которого цитирует пресс-служба "Просвещения".
Указ президента России от 7 мая 2018 года определил национальной целью и стратегической задачей "снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации" до 2024 года. Среди семей, доходы которых находятся ниже уровня прожиточного минимума, почти 70% имеют детей. Исследования показывают, что в малообеспеченных семьях образовательные результаты детей ниже, чем в благополучных. Значительная часть детей из бедных семей не достигает базового уровня функциональной грамотности, говорится в сообщении "Просвещения".