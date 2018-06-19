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Общество

Эксперт: у школьников необходимо формировать предпринимательское сознание

22:4519.06.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковШкольники. Архивное фотоШкольники. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Преодолеть бедность может помочь формирование у школьников предпринимательского сознания, считает первый вице-президент Группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.

Директор Центра социально-экономического развития школы НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Успех приходит, когда готовность соединяется с возможностью. Человеку необходимо быть готовым не быть бедным. И у него должна иметься возможность им не стать. Хорошие Учителя дают возможность, а готовность дает только предпринимательское сознание — понимание того, что тебе никто ничем не обязан, и только ты сам можешь создать определенную ценность для общества, которая будет приносить доход. В этом случае проблему бедности с помощью образования удастся решить значительно быстрее", — заявил Кожевников на семинаре Института образования НИУ ВШЭ "Как образование может решать проблему бедности?" во вторник.

Кроме того, по его мнению, необходим фокус на обучении учителей, поддержке их мотивации, профессионального развития и обеспечении высоких доходов.

"Опыт Москвы, где социальный статус учителя резко вырос за последние несколько лет, показывает, что у высококвалифицированных и мотивированных учителей даже самые слабые дети демонстрируют высокие результаты", — сказал Кожевников, слова которого цитирует пресс-служба "Просвещения".

Карась цветной. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники семинара также отметили, что сегодня российские школы и профессиональные колледжи не сглаживают социальное неравенство, а ряде случаев, напротив, его усугубляют. Более успешные семьи инвестируют в своих детей, менее успешные — нет.

Указ президента России от 7 мая 2018 года определил национальной целью и стратегической задачей "снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации" до 2024 года. Среди семей, доходы которых находятся ниже уровня прожиточного минимума, почти 70% имеют детей. Исследования показывают, что в малообеспеченных семьях образовательные результаты детей ниже, чем в благополучных. Значительная часть детей из бедных семей не достигает базового уровня функциональной грамотности, говорится в сообщении "Просвещения".

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2
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