Жильцам поврежденных пожаром квартир в Ростове выплатят компенсации

Пожар в квартире на четвертом этаже жилого дома в Ростове-на-Дону. 19 июня 2018

Пожар в квартире на четвертом этаже жилого дома в Ростове-на-Дону. 19 июня 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Жильцы квартир, поврежденных при пожаре в центре Ростова-на-Дону, получат компенсации, сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев на собрании с эвакуированными жильцами дома.

По его словам, со среды начнет работу специальная комиссия, которая оценит ущерб, нанесенный пожаром.

"Жильцы поврежденных квартир получат не более 50 тысяч рублей на одну семью", — сказал он.

Во вторник вечером в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в четырехэтажном жилом доме старой постройки по адресу: улица 1-я линия, 60. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, 70 человек были эвакуированы.