Госдума приняла в первом чтении законопроект об изучении родных языков

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об изучении национальных языков в России.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей. Депутаты госсовета Татарстана отклонили проект федерального закона. При этом первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев сообщил, что на базе Госдумы будет создана рабочая группа по доработке документа. Зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин рассказал РИА Новости, что законопроект будет доработан и станет более приемлемым для республик.

Рабочая группа ранее обсудила изменения в законопроект об изучении национальных языков. Предполагается, что родители смогут выбрать, на каком языке будет обучаться школьник и какой национальный язык он будет изучать, написав заявление при поступлении в первый и пятый классы. Также русский язык будет включен в перечень родных языков народов РФ, а изучение национальных языков — закреплено в обязательной части образовательной программы.

Кроме того, рабочая группа предложила учредить фонд поддержки родных языков, который будет заниматься проблемами

науки в этой области, выработкой соответствующих методик в образовании, подготовкой учебников и учебных пособий по родному языку и родной литературе, а также экспертизой и продвижением через федеральные государственные образовательные стандарты примерных образовательных программ по родным языкам.

Комитеты Госдумы по образованию и делам национальностей рекомендовали нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике с осени прошлого года стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.