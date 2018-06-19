В Госдуме поддержали идею отмечать День отца в последнюю субботу октября

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею установить общероссийский праздник День отца.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, День отца в России ежегодно отмечается в регионах в последнюю субботу октября, также в этот день происходит награждение почетным знаком "За верность отцовскому долгу", но это событие до сих пор не закреплено на государственном уровне федеральным законом. Для привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения предлагается установить общероссийский праздник.
"День матери есть, пусть будет и День отца", — сказал Нилов.
При этом он пояснил, что подобный законопроект не потребует изменений в Трудовой кодекс, так как не предлагает установление выходного дня.