В Госдуме поддержали идею отмечать День отца в последнюю субботу октября

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею установить общероссийский праздник День отца.

Ранее во вторник глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) внесла в ГД проект закона, которым предлагается установить в России праздник День отца, который будет отмечаться в последнюю субботу октября.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, День отца в России ежегодно отмечается в регионах в последнюю субботу октября, также в этот день происходит награждение почетным знаком "За верность отцовскому долгу", но это событие до сих пор не закреплено на государственном уровне федеральным законом. Для привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения предлагается установить общероссийский праздник.

"День матери есть, пусть будет и День отца", — сказал Нилов.

При этом он пояснил, что подобный законопроект не потребует изменений в Трудовой кодекс, так как не предлагает установление выходного дня.