В Госдуме предложили отмечать День отца в последнюю субботу октября

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается установить в России праздник — День отца, а отмечать его — в последнюю субботу октября, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, День отца в России ежегодно отмечается в регионах в последнюю субботу октября, также в этот день происходит награждение почетным знаком "За верность отцовскому долгу", но это событие до сих пор не закреплено на государственном уровне федеральным законом.

"В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе необходим общероссийский праздник День отца — праздник мужества, патриотизма, отцовского долга", — говорится в пояснительной записке.

Парламентарий отмечает, что принятие федерального закона "О Дне отца в Российской Федерации" будет подчеркивать роль отца в становлении ребенка, способствовать укреплению семьи в современном российском обществе.

Сообщается также, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.

На прошлой неделе Плетнева призвала россиянок во время проведения в РФ чемпионата мира по футболу не вступать в интимные связи с иностранцами, поскольку болельщики вернутся домой, а родившиеся от смешанных союзов дети останутся в неполных семьях.