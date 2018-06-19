РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В США утверждают, что Стэндфордский тюремный эксперимент был инсценировкой

16:4819.06.2018
(обновлено: 17:47 19.06.2018)
028033
© AP Photo / Paul SakumaПрофессор психологии Стэнфордского университета Филипп Зимбардо в кампусе Стэнфордского университета в Пало-Альто, Калифорния. 7 марта 2007 годаПрофессор психологии Стэнфордского университета Филипп Зимбардо в кампусе Стэнфордского университета в Пало-Альто, Калифорния. 7 марта 2007 года
© AP Photo / Paul Sakuma

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Один из самых известных психологических экспериментов, Стэндфордский тюремный эксперимент, оказался инсценировкой, утверждает американский писатель Бен Блум. Он опубликовал на сайте Medium подробную статью с доказательствами.

Ученые. Архивное фото
© Fotolia / kasto
Во имя науки: скандальные психологические эксперименты над людьми

Эксперимент провел в 1971 году американский психолог Филипп Зимбардо. Он отобрал 24 студентов Стэндфордского университета, половина из которых должна была играть роль заключенных, а половина — надзирателей. Эксперимент прервали на шестой день, хотя первоначально он должен был длиться две недели.

Причиной для такого решения стало то, что ситуация якобы вышла из под-контроля: охранники проявляли садистские наклонности, а заключенные не выдерживали давления.

С тех пор Стэндфорский эксперимент упоминался во многих фильмах, книгах и сериалах. На его основании сделали следующие выводы: поведение людей в значительной степени зависит от социальных ролей и ситуаций, в которых они оказываются. Кроме того, он доказал, что садистом, в зависимости от обстоятельств, может стать каждый.

© Фото : PrisonExp.org / Philip G. ZimbardoСтэнфордский тюремный эксперимент
© Фото : PrisonExp.org / Philip G. Zimbardo
Стэнфордский тюремный эксперимент

Одним из ключевых моментов эксперимента была реакция заключенного Дугласа Корпи, у которого якобы начался психоз.

"Господи Боже, я горю изнутри! Вы не понимаете? Я хочу уйти! Это все прогнило с ног до головы! Я не выдержу еще одну ночь! Я этого больше не выдержу", — вспоминает его реакцию Блум. Он покинул эксперимент раньше всех — уже через 36 часов.

Кот играет с мышью на ферме в Германии
© AP Photo / dpa, Julian Stratenschulte
Ученые рассказали, как превратить последнего труса в отчаянного смельчака

"Есть только одна проблема: срыв Корпи был подстроен", — отмечает Блум, причем об этом, по его словам, ему сказал сам участник эксперимента.

Корпи рассказал Блуму, что любой врач мог бы догадаться о его притворстве. "Я не такой уж хороший актер", — отметил он.

Причина, по которой мужчина вообще согласился принять участие в эксперименте, — возможность сконцентрироваться на учебе. Когда надзиратели отказались предоставить ему учебники, он решил, что "в этой работе нет смысла".

Также Блум обратил внимание на действия охранников — вернее, на их заявленную автономность. Зимбардо утверждал, что они не получали "никаких конкретных инструкций" по поводу того, как себя вести.

Блум выяснил, что на самом деле все охранники следовали конкретным правилам, которые придумал для них принимавший участие в эксперименте студент по имени Дэвид Джаффе. "Все заключенные должны обращаться друг к другу по номерам", "отказ подчиняться правилам может повлечь за собой наказание" — все это придумал именно он.

Зимбардо строил эксперимент, основываясь на тюремных исследованиях Джаффе, ему была предоставлена значительная свобода действий. Например, он корректировал поведение охранников, которые вели себя "недостаточно жестко".

Блум подчеркивает, что спустя годы после эксперимента, ставшего каноническим, многие критиковали методы и результаты исследования. Так, похожий эксперимент провели британские психологи Стивен Райхер и Александр Хазлам. Разница заключалась в том, что они не давали охранникам конкретных указаний и разрешали заключенным выйти из исследования в любой момент. Результаты оказались совсем другими: заключенные объединились в группы, а охранники вели себя все более пассивно.

Автор отмечает, что Зимбардо пытался помешать Райхеру и Хазламу опубликовать результаты их работы. "В конце концов мы выяснили, что находимся не на пике научного обсуждения, как мы думали, а в условиях коммерческого соперничества. Тогда он был очень заинтересован в голливудской экранизации эксперимента", — поснил Райхер.

Дети, архивное фото
© Fotolia / Kathleen Rekowski
Ученые научились предсказывать антисоциальное поведение детей

Блум отметил, что, несмотря на серьезную критику, общественное мнение по поводу эксперимента Зимбардо не слишком изменилось. На его взгляд, это связано не столько с научной обоснованностью исследования, сколько с его привлекательностью.

Эксперимент, по словам Блума, доказывает нам то, во что мы отчаянно хотим верить: что мы сами по себе не несем ответственности за поступки, достойные порицания. Видение Зимбардо, отмечает автор, дает ощущение свободы: мы сняты с крючка, наши действия продиктованы обстоятельствами, наше несовершенство — ситуативно.

 

Комментировать
Общество
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Колумбия
2
Япония
Матч идёт
0
Польша
0
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Колумбия
2
Япония
Матч идёт
0
Польша
0
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена