МВД и RT запускают проект по оказанию помощи соотвечественникам

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. МВД и телеканал Russia Today запустили совместный проект по оказанию помощи соотечественникам, желающим вернуться в Россию, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян достигли договоренности о создании совместного проекта, посвященного защите законных прав соотечественников", — заявила Волк.
По словам представителя ведомства, проект "Не один на один" предназначен для информирования широкой аудитории о правилах провождения миграционных процедур.
Отмечается, что работа проекта будет широко освещаться в эфире и на сайте RT.
Решение о сотрудничестве было принято после публикации RT материалов, которые помогли некоторым соотечественникам вернуться в Россию.