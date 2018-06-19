Тюменские поликлиники перевели в электронный формат 70% медкарт

ТЮМЕНЬ, 19 июн — РИА Новости. Более 70% медицинских карт в поликлиниках Тюменской области переведены в электронный формат, а безбумажный учет лабораторных исследований достиг 90%, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.

"Сегодня все поликлиники для взрослых в Тюмени, Тобольске, Ишиме, в некоторых селах, например, в Вагае и Казанском, используют безбумажный документооборот. В перспективе на текущий год — внедрение электронной медицинской карты в детских поликлиниках", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что ежемесячно увеличивается число пользователей мобильного приложения "Медицина72", через которое можно, в том числе, самостоятельно записаться на прием к врачу. Если в августе 2015 года их было чуть более 25 тысяч, то в мае 2018 года — уже почти 120 тысяч человек. Почти в десять раз возросло количество ежемесячных записей на прием через мобильное приложение.

Преобразования, произошедшие в региональной медицине, получили высокую оценку на федеральном уровне. Тюменское здравоохранение по итогам 2017 года заняло второе место в номинации "Управление комплексными проектами — Лучший проект года", отметили в пресс-службе.

"Кроме того, в Тюменской области создается центральный архив медицинских изображений и региональная информационная система скорой медицинской помощи. Все новшества и преобразования должны отвечать одной цели — служить человеку, способствовать улучшению взаимодействия медицинских учреждений с пациентами", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

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